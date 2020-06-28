استعدادًا للدوري.. المقاصة يحدد موعد العودة للتدريبات

ويدرس إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة على تقسيم تدريبات الفريق إلى جزئيين بأوقات مختلفة ، حيث تقود المجموعة الأولى تدريبا ثم تستكمل المجموعة الثانية التدريبات مثلما يحدث الامر فى الوقت الحالى داخل النادى الأهلى ، وذلك من أجل تجنب حدوث التكدس والحفاظ على الاجراءات الوقائية .

ويدرس إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة على تقسيم تدريبات الفريق إلى جزئيين بأوقات مختلفة ، حيث تقود المجموعة الأولى تدريبا ثم تستكمل المجموعة الثانية التدريبات مثلما يحدث الامر فى الوقت الحالى داخل النادى الأهلى ، وذلك من أجل تجنب حدوث التكدس والحفاظ على الاجراءات الوقائية .