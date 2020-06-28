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رياضة

استعدادًا للدوري.. المقاصة يحدد موعد العودة للتدريبات

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:21 ص
إيهاب جلال مدرب
إيهاب جلال مدرب المقاصة
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عمرو الحلوانى
استقر إيهاب جلال المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى مصر المقاصة على عودة الفريق إلى التدريبات بداية من يوم الأربعاء المقبل بملعب تدريب الفريق بدار الدفاع الجوى استعدادا لخوض منافسات الدورى الممتاز والتى من المقرر أن تنطلق خلال شهر أغسطس المقبل .

ومن المقرر أن يجرى فريق المقاصة المسحة الثانية الخاصة بالفريق اليوم للتأكد بشكل تام من عدم إصابة أى لاعب أو مدرب أو عامل داخل الفريق بفيروس كورونا استعدادا لانطلاق التدريبات بشكل طبيعى بداية من الأربعاء المقبل .

ويدرس إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة على تقسيم تدريبات الفريق إلى جزئيين بأوقات مختلفة ، حيث تقود المجموعة الأولى تدريبا ثم تستكمل المجموعة الثانية التدريبات مثلما يحدث الامر فى الوقت الحالى داخل النادى الأهلى ، وذلك من أجل تجنب حدوث التكدس والحفاظ على الاجراءات الوقائية .

ويسعى المقاصة إلى تحقيق أفضل إعداد ممكن خلال الفترة المقبلة من أجل الاستعداد بقوة لخوض منافسات الدوري الممتاز والتى يسعى خلالها الفريق إلى تحقيق مجموعة من النتائج الجيدة لتصحيح موقفه الصعب بجدول ترتيب الدوري وتفادى الهبوط إلى دوري القسم الثانى .

وكان نادي مصر المقاصة التراجع عن موقفه برفض فكرة استكمال الدوري الممتاز لكرة فى الوقت الحالى  بعد علمه بإصرار الجبلاية على استكمال المسابقة وتفاديا للعقوبات المنتظرة التى سيواجهها النادى .
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