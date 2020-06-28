بالأسماء.. إصابة 5 مراقبين ثانوية عامة بالسويس في انقلاب سيارة

وتبين من التقرير الطبي تحت إشراف الدكتور يوسف خليفة مدير المستشفى العام ان حالة المراقبين مطمئنة.





وتلقى اللواء رجب عبد العال، مدير امن السويس، إخطارًا ان مراقبين امتحانات الثانوية العامة الخمسة في الحادث كانوا قادمين من محافظة الشرقية لمراقبة الامتحانات في السويس، وهم كمال أحمد أحمد عصفور، 58 سنة، من العاشر من رمضان، يراقب في مدرسة ابن سينا الثانوية بنات جنوب السويس، أصيب يكدمات وسحجات، وعاطف حلمي محمد عبدالله، 58 سنة، أصيب بكدمات وسحجات واشتباه ما بعد الارتجاج، ويراقب فى مدرسة السويس الثانوية بنات جنوب السويس، ومحمد محمد علي السيد 59 سنة، من العاشر من رمضان، أصيب بكدمات وسحجات، ويراقب فى مدرسة السويس الإعدادية الحديثة بنات جنوب السويس، وتم نقلهم إلى مستشفى السويس العام لتقلى العلاج، بينما رفض إثنين من المراقبين نقلهم للمستشفى وهم محمد عبدالحليم محمد 53 سنة، من العاشر من رمضان، ويراقب بمدرسة السويس الإعدادية الحديثة بنات جنوب السويس، وتامر علي محمود 59 سنةـ من العاشر من رمضان، ويراقب بمدرسة السويس الإعدادية القديمة بنات بحي السويس.