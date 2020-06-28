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رياضة

تدريبات بدنية وفنية.. وتقسيمة بالكرة للمجموعة الثانية بالأهلي

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:40 ص
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
أدت المجموعة الثانية من لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباتها صباح اليوم الأحد على ملعب التتش بالجزيرة.

بدأ المران بمحاضرة قصيرة مع الجهاز الفني عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبين في مران اليوم.

وخاضت المجموعة تدريبات بدنية قوية وبعدها بدأت تدريبات الكرة، حيث منح الجهاز الفني اللاعبين جرعات بدنية متنوعة، في إطار تجهيزهم لعودة النشاط الرياضي محليا وقاريا.

كما خاض ثنائي حراسة المرمى محمد الشناوي ومصطفي شوبير تدريبات قوية على الصعيدين الفني والبدني قبل خوض تدريبات أخرى تحت إشراف يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق.

وتضم هذه المجموعة كلًا من: وليد سليمان ومحمد الشناوي ومحمد هاني وياسر إبراهيم وجيرالدو وأليو بادجي وأليو ديانج وأيمن أشرف وشادي رضوان ومصطفى شوبير وعلي معلول ومحمد فخري وحمدي فتحي ومحمود كهربا ومحمد محمود.

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