ما هذا الهراء.. هجوم ناري من المخرج مجدي أحمد على يوسف الشريف

هاجم المخرج الكبير مجدي أحمد علي الفنان يوسف الشريف ، بسبب تصريحاته في إحدى البرامج التلفزيونية بأنه يرفض ملامسة الفنانات في اعماله الفنية، ويشترط ذلك في العقود.





وكتب مجدي أحمد علي عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "مكنتش عايز اتكلم في الموضوع لكن استفزني الكلام عن حرية الرأي والتعبير..تعبير ايه انت ممثل ..جزء من عمل فنى له قواعد وأسس أهمها انه التمثيل مش واقع وإنما حاله للتأثير في مشاهد".





وأضاف: "الكلام كده بقه شبه كلام المشايخ اللي قالوا ان الجواز السينمائي جواز صحيح شرعا ..وبعدين انت ممثل خاضع لشروط العمل الفني ليس من حقك فرض شروط من خارجه اذا كان من حقك اصلا أن تتدخل في عمل من صلب مهنة المؤلف والمخرج مبدعا العمل الاصليين".



