من حزب الكنبة للصفوف الأولى.. ثورة 30 يونيو تنصف المرأة وتمنحها دورا فعالا في الحياة السياسية

قالت فاتن عريف، الأمين العام لمؤسسة المرأة المصرية والعربية والأفريقية، إن المرأة المصرية أثبتت خلال 6 سنوات في ظل حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي أنها موجودة ولها دور فعال في الحياة السياسية المصرية، وتحولها من حزب الكنبة إلى الصفوف الأولى في ثورة 30 يونيو.









وأضافت فاتن عريف، خلال حوارها في برنامج "صباح الورد"، المذاع على قناة "تن"، أن المرأة المصرية في ثورة 30 يونيو أثبتت مقولة أنها "بمليون راجل، وتصدرت المشهد السياسي بشكل كبير جدًا، ولذلك كرمتها القيادة السياسية وأعطتها الحقوق السياسية والاجتماعية بالكامل، ومثل الاحتفال في عام 2018 للمرأة المصرية.









وأوضحت الأمين العام لمؤسسة المرأة المصرية والعربية والأفريقية، أن أهم استحقاق بالنسبة للمرأة هو المجلس القومي للمرأة الذي أصبح كيانا قانونيا وتشريعيا وله دور كبير في الحفاظ على الأسرة وليس المرأة فقط.









وأشارت إلى أنه في عصر الرئيس السيسي القوانين أنصفت المرأة بشكل كبير وتم رفع كل أنواع وأشكال العنف عنها من عنف لفظي وجسدي ونفسي، موضحة أنه كان من أكثر الأمور غير المتعارف عليها هو أحقية المرأة في الميراث برغم أنه أمر واجب في كل الديانات السماوية.