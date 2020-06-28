رئيس هيئة الكتاب السابق: رفضت سياسة الجماعة الإرهابية فاستبعدونى من منصبى.. فيديو

قال الدكتور أحمد مجاهد، أستاذ كلية الآداب بجامعة عين شمس رئيس هيئة الكتاب السابق، إن اعتصام وزارة الثقافة سبق انطلاق ثورة 30 يونيو بأكثر من أسبوعين.











وأكد أستاذ كلية الآداب بجامعة عين شمس، خلال استضافته ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى جازف بحياته ومنصبه مقابل حماية وأمن مصر فى ثورة 30 يونيو من جماعة الإخوان الإرهابية.









وأضاف أن اعتصام وزارة الثقافة قبل ثورة 30 يونيو تلاه إطلاق شرارة الاحتجاجات ضد جماعة الإخوان الإرهابية.











وأشار الدكتور أحمد مجاهد، إلى أن ثورة 30 يونيو كانت بمشاركة جميع أطياف الشعب المصرى ضد جماعة الإخوان الإرهابية، حيث كانت ثورة شعب وانتفاضة وطن.









ولفت أستاذ كلية الآداب ب جامعة عين شمس إلى أن جماعة الإخوان الإرهابية بعد توليهم الحكم استبعدوه من منصب رئيس هيئة الكتاب، لرفضه تغيير مسار صناعة النشر نحو مخططاتهم لأخونة الدولة.