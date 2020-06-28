مؤامرة أردوغان ضد مصر.. المملكة تكافح كوفيد 19.. دعم دولي بــ510 ملايين دولار والقمة العالمية لكورونا.. أبرز عناوين الصحف السعودية

الصحة السعودية: إجراء أكثر من مليون ونصف فحص مخبري لكورونا

عدد مصابي كورونا حول العالم يقترب من 10 ملايين



الخارجية الأمريكية: نقف مع الشعب اللبناني ضد رقابة "حزب الله"

البيت الأبيض ينفي علمه بـ«المكافآت الروسية».. وبايدن ينتقد صمت ترامب









تناولت الصحف السعودية اليوم، الأحد، عددًا من القضايا المحلية السعودية، فضلاعن الدولية، والتي ركزت على مصر وعلى فيروس كورونا المستجد ومعدلات انتشاره في العالم.









وقالت صحيفة "عكاظ" إن الرئيس التركي رجب أردوغان موجود في كل مؤامرة تحدث في المنطقة؛ ابتداء من ليبيا وتونس إلى العراق وسوريا واليونان إلى مناطق عديدة في العالم الإسلامي، وعندما نتحدث عن الوضع في ليبيا، سنجد أن المؤامرة الأردوغانية الإخوانية تتجلى وتهدف لجر مصر لمستنقع شبيه بالحرب الأهلية في أفغانستان، وفي ملف سد النهضة فإن أصابع المؤامرة الأردوغانية تظهر جليا من خلال محاولته تعطيش الشعب المصري من خلال ترتيبات معينة مع إثيوبيا، بيد أن مصادر إثيوبية رفضت وجود تعاون مع أردوغان في هذا القرار، وجاء القرار المصري برفع ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن.









ويؤكد خبراء القانون الدولي أن مصر لديها العديد من الحجج والأسانيد، وبالتالي فإن ذهابها لمجلس الأمن هو ذهاب مدروس في إطار من الحشد الدولي والإقليمي لهذا الملف الذي يعنى بالأمن المائي.









وذكرت "عكاظ" أنه لم تكن تسريبات «خيمة القذافي» حدثًا عابرًا في المشهد السياسي الخليجي والعربي، بل إنها كفيلة بإسقاط الأقنعة وتعرية الوجوه المتلونة وكشف نوايا ومخططات بعض الأنظمة الحزبية والنفوس المريضة.









فالمعارض القطري خالد الهيل كشف في حواره مع «عكاظ» أنه حصل على تلك التسريبات بصعوبة كبيرة، وقال إن قطر خططت للحصول على التسجيلات وإتلافها.









وأوضح الهيل أن المخابرات الليبية سجلت اللقاءات دون علم القذافي، مبينًا أنه سينشر قريبًا تسريبات وصفها بـ«الصاعقة» لأسماء جديدة، ستصدم المجتمع.









قالت صحيفة "الرياض" إن نائب مندوب المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور خالد بن محمد منزلاوي، شارك مؤخرًا في الاجتماع رفيع المستوى بشأن تمويل التنمية في عصر كوفيد19 وما بعده، الذي نظمه وفدي كندا وجامايكا.









وأكد الدكتور منزلاوي، أن المملكة العربية السعودية بصفتها رئيسة لمجموعة العشرين لهذا العام، ملتزمة بالمساعدة في معالجة التأثير العالمي والاقتصادي والاجتماعي والمالي لواحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العصر الحديث.









وأشار إلى أن المملكة قدمت الدعم والمساعدة، حيث قدمت 210 ملايين دولار لمنظمة الصحة العالمية، و150 مليون دولار للتحالف العالمي للقاحات والتحصين، و150 مليون دولار للتحالف من أجل الاستعداد للوباء والابتكار.









ولفتت "الرياض" إلى أن السعودية ضاعفت من خلال وزارة الصحة خلال الأربعة أشهر الماضية عدد الفحوصات لفيروس كورونا المستجد كوفيد - 19، حيث بلغت حاليًا 45 ألف فحص يوميًا.









وذكرت الصحة أنها أجرت أكثر من مليون ونصف المليون فحص مخبري لفيروس كورونا في المملكة، وذلك بالفحوص المتقدمة بتقنية البلمرة الجزيئية (PCR TEST).









ووصل عدد الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم إلى نحو عشرة ملايين حالة اليوم، الأحد، وذلك في علامة فارقة في انتشار المرض الذي يصيب الجهاز التنفسي وأودى حتى الآن بحياة نصف مليون شخص على مدار سبعة أشهر.









يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه العديد من الدول المتضررة بشدة من الوباء في تخفيف إجراءات العزل وتنفيذ تعديلات موسعة في نظم العمل والحياة الاجتماعية قد تستمر لعام أو أكثر حتى ظهور لقاح.









وتشهد بعض الدول طفرات جديدة في انتشار العدوى دفعت السلطات لإعادة فرض قيود العزل العام جزئيا في وضع وصفه خبراء بأنه قد يكون نمطا متكررا في الشهور المقبلة وحتى 2021.









وتبلغ الإصابات في أمريكا الشمالية وأمريكا اللاتينية وأوروبا نحو 75 بالمائة من إجمالي المصابين، وذلك بنسب متساوية تقريبا بين المناطق الثلاث بينما تسجل آسيا والشرق الأوسط 11 وتسعة في المائة على الترتيب.









من ناحية أخرى، حملت وزارة الخارجية الأمريكية بعنف على حزب الله اللبناني بعدما أصدر قاض قرارا بمنع وسائل الإعلام من نشر تصريحات للسفيرة الأمريكية في بيروت وإجراء أي مقابلة معها على خلفية تصريحات أدلت بها بشأن الحزب.









واتهمت الخارجية الأمريكية حزب الله بـ"بمحاولة إسكات الإعلام اللبناني"، معتبرة أنه "أمر مثير للشفقة". وقالت: "حتى التفكير في استخدام القضاء لإسكات حرية التعبير وحرية الصحافة أمر سخيف"، مضيفة "نحن نقف مع الشعب اللبناني وضد رقابة حزب الله".









وذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" إنه قد جمعت قمة عالمية، 6.15 مليار يورو (6.9 مليار دولار) من الولايات المتحدة والمفوضية الأوروبية والعديد من البلدان لمحاربة فيروس «كورونا» المستجد، مع تشديد كثير من المشاركين على ضرورة توفير اللقاح، عند التوصل إليه، لكل من يحتاجه.









في سياق آخر، نفى البيت الأبيض، أنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب أو نائبه مايك بنس على معلومات استخباراتية تفيد بأن روسيا عرضت مكافآت على مسلحين لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان، في حين وجه الديمقراطي جو بايدن المرشح المحتمل في انتخابات الرئاسة انتقادات للرئيس لإحجامه عن اتخاذ إجراء ضد موسكو.







