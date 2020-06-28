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سبح وسجاد وملابس.. تطوير العشوائيات: تصدير منتجات أهالي الأسمرات للخارج.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:23 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال المهندس خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، إن الصندوق لا يقوم بالتطوير العمراني فقط، بل يستهدف الارتقاء بمستوى حياة المواطن بأكملها، مضيفا: "البشر قبل الحجر".

وأشار "صديق"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، إلى أنه يتم وضع خطة لكل مشروع قبل تنفيذه، تغطي كل جوانب حياة المواطن، حيث أنه يتم العمل على توفير فرص عمل لسكان المناطق التي يتم تطويرها.

وأضاف أنه تم افتتاح عدة مصانع في مشروع الأسمرات يعمل بها أكثر من 1800 سيدة من قاطني المشروع، موضحا أن هناك مصانع سبح، وملابس داخلية، وسجاد، وملابس جاهزة، وإنتاج هذه المصانع يصدر للخارج، مؤكدا أن قاطني العشوائيات طاقة إنتاجية كبيرة جدا، ويحتاجون فقط الإمكانيات.

وأشار إلى أن هناك توجيها مستمرا من القيادة السياسية بالاستمرار فى تطوير جميع المناطق العشوائية فى جميع المحافظات، موضحا أن هناك خطة موضوعة للنهوض بمستوى الحياة لسكان بشائر الخير والأسمرات وغيرها.

وتابع أنه يهدف لبناء مجتمع راق، لافتا إلى أنه يشارك في صندوق العشوائيات 7 وزارات منها التعليم والتضامن الاجتماعي ووزارة الشباب والرياضة.

وأوضح أنه يتم تقسيم المناطق العشوائية لأربع فئات، أكثرها تدهورا الفئة الأولى، التي تمثل تهديدا للآدمية، ويكون لها الأولوية في التطوير.
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