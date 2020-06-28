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خالد صديق: مصر ستكون خالية من العشوائيات بنهاية 2020 .. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:25 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال مدير صندوق تطوير العشوائيات، المهندس خالد صديق، إن القيادة السياسية مهتمة بالاستمرار في تطوير جميع المناطق العشوائية، مؤكدًا أنه خلال العام الجارى ستكون مصر خالية من الأماكن غير الآمنة فى العشوائيات.


وأضاف خالد صديق فى مداخلة هاتفية ببرنامج " هذا الصباح" المذاع على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك توجيه مستمر من القيادة السياسية بالاستمرار فى تطوير جميع المناطق العشوائية فى كافة المحافظات، مشيرًا إلى أن هناك خطة موضوعة للنهوض بمستوى الحياة لسكان بشائر الخير و الأسمرات وغيرها.

وتابع أنه يهدف لبناء مجتمع راقى، منوهًا بأن  يشارك في صندوق العشوائيات 7 وزارات منها التعليم والتضامن الإجتماعي ووزارة الشباب والرياضة .

وأوضح أن  يتم تقسيم المناطق العشوائية لأربع فئات، أكثرها تدهورا الفئة الأولى، التي تمثل تهديدا للآدمية، ويكون لها الأولوية في التطوير.

وتابع : أنه تمت دراسة الدراسات السابقة وتحديد الأخطاء، للاستفادة منها في خطوات التطوير القادمة، وعدم تكرارها، والالتفات للخطوات الهامة قبل التنفيذ.
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