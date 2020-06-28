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محافظات

محافظ المنوفية يتفقد معهد الشهداء الديني الإعدادي الثانوي بنين للاطمئنان على سير الامتحانات

الأحد 28/يونيو/2020 - 01:04 م
محافظ المنوفية يتفقد
محافظ المنوفية يتفقد معهد الشهداء الديني
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محمد أمين
 قام صباح اليوم اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بجولة تفقدية لمعهد الشهداء الديني الإعدادي الثانوي بنين، وذلك للاطمئنان على انتظام سير امتحانات الثانوية الأزهرية، وكذا الوقوف على مدى الانضباط ومتابعة الحالة العامة وجاهزية اللجان داخل المعهد والتأكد من تطبيق كل الإجراءات الاحترازية في ظل تداعيات كورونا حفاظًا على صحة وسلامة الطلاب، رافقه خلال الجولة اللواء علاء رشاد سكرتير عام المحافظة، والاستاذ مجدي رياض رئيس مدينة الشهداء، وفضيلة الشيخ عبد العزيز النجار رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية.


في بداية جولته وقع المحافظ في سجل الزيارات، والتأكيد على توافر بوابات التعقيم والممرات المخصصة للطلبة لتفادي الإصابة بفيروس كورونا، كما اطمأن من رئيس اللجنة على استقرار عملية أداء الامتحان، مشددًا على ضرورة تكثيف أعمال التعقيم داخل وخارج اللجان وقبل وبعد أداء الامتحان، حيث يؤدي الطلاب اليوم الأحد الامتحان في مادة الحديث الشريف.

حيث أوضح رئيس الإدارة المركزية بالمنطقة الأزهرية أن معهد الشهداء الديني به 99 طالبا علميا و44 طالبا أدبيا وأن عدد اللجان على مستوى المحافظة بلغ 25 لجنة امتحانية بـ 12 طالبا في كل لجنة مع مراعاة المسافات البينية لتجنب الإصابة بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام 4342 طالبا وطالبة.

وأشار إلى متابعة سير الامتحانات من خلال غرفة عمليات مع التعامل الفوري مع أي طوارئ، فضلا عن التنسيق مع مديرية الصحة والتأمين الصحي لتوفير طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

وخلال جولته استمع محافظ المنوفية لعدد من شكاوى المواطنين، موجهًا على الفور رئيس مركز ومدينة الشهداء بالعمل على دراسة وفحص الشكاوى وحلها حفاظًا على حقوق المواطنين.
محافظ المنوفية يتفقد معهد الشهداء الديني الإعدادي الثانوي بنين للاطمئنان على سير الامتحانات
محافظ المنوفية يتفقد معهد الشهداء الديني الإعدادي الثانوي بنين للاطمئنان على سير الامتحانات
محافظ المنوفية يتفقد معهد الشهداء الديني الإعدادي الثانوي بنين للاطمئنان على سير الامتحانات
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