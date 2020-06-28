مستشار بالحكومة البريطانية يحذر من موجة ثانية لـ كورونا الشتاء المقبل

حذّر أحد كبار مستشاري الحكومة البريطانية من أن المملكة المتحدة "على حافة الهاوية" بشأن أزمة فيروس كورونا التي تواجهها وتعتبر بمثابة تهديد حقيقي محتمل بسبب موجة ارتفاع ثانية في فصل الشتاء.





وقال السير جيريمي فارار، مدير مؤسسة ويلكوم ترست الخيرية ومقرها لندن ، وعضو المجموعة الاستشارية العلمية للطوارئ، إنه "قلق" بشأن احتمال عودة الفيروس من جديد بشكل شرس.









وكشف عن أنه يتوقع ارتفاع عدد الأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس في الأسبوعين المقبلين وحتى يوليو.





ومن المحتمل أن يشهد يوم السبت المقبل، 4 يوليو، أكبر عملية تخفيف لقواعد الإغلاق منذ مارس في إنجلترا مع إعادة فتح الحانات والسماح للناس بالاختلاط مع أسر أخرى.





وقال السير جيريمي إن بريطانيا تواجه "وضعًا غير مستقر للغاية" والنتائج تظهر بالفعل على الأشخاص الذين يخالفون قواعد الإبعاد الاجتماعي.





وتم تصوير الحشود من البريطانيين على شاطئ بورنموث الأسبوع الماضي، وقد فضت الشرطة التجمعات والحفلات في لندن من قبل مشجعي ليفربول الذين يحتفلون بفوز الفريق في الدوري الإنجليزي الممتاز في الشوارع.





وقال رئيس ويلكوم ترست، إنه سيكون من الصعب السيطرة على ارتفاع عدد الاصابات الجديد في الشتاء في الوقت الذي يكافح فيه الناس لتمييز كوفيد 19 عن نزلات البرد العادية أو الأنفلونزا.





وأخبر أندرو مار شو مراسلة بي بي سي أن الناس يجب أن يفكروا بعناية أكبر في عدم الذهاب إلى العمل عندما يكونون مرضى بسبب خطر احتمالات تفشي فيروس كورونا.