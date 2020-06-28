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برلمان

وكيل نقل النواب: مساهمة العائدين من الخارج في المشروعات القومية طوق نجاة لهم وللاقتصاد المصري

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:33 م
النائب محمد عبد الله
النائب محمد عبد الله زين الدين
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فريدة محمد
أشاد النائب محمد عبد الله زين الدين، نائب إدكو ووكيل لجنة النقل، بجهود وزارة الهجرة وشئون المصريين بالخارج لمساعدة العائدين من الخارج على توظيف مدخراتهم فى مشروعات صغيرة أو أوعية ادخارية مناسبة بالبنوك المصرية، واستثمار طاقات وخبرات العائدين فى مجالات العمل المختلفة، مؤكدا أن ما تقوم به وزارة الهجرة هام للغاية خاصة وأن مصر لديها نسبة كبيرة جدًا من المواطنين العاملين بالخارج.

وأوضح زين الدين فى بيان صحفى له أنه طبقا لبيانات وزارة الهجرة المصرية، تمت إعادة أكثر من 57 ألف مواطن مصرى من الخارج منذ بدء أزمة فيروس كورونا.

وأكد أهمية دعم المصريين بالخارج خاصة القادرين منهم للنهوض بالاقتصاد الوطني على سبيل المثال شراء أسهم في الشركات والمشروعات القومية لمساندة الاقتصاد في ظل هذه الأزمة العالمية.

وأشار النائب إلى أن الدولة أمامها 3 خيارات متاحة حاليًا لاستيعاب العمالة الوافدة سريعًا، هى استكمال المشروعات القومية، وإطلاق حملة للترويج لبرامج وخطة الحكومة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وإجراءات الحصول على التمويل، إضافة إلى وضع العمالة الوافدة أموالهم فى شهادات استثمار البنوك للحصول على عائد 15% سنويًا.
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