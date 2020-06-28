AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

سرقة على الهواء.. مراسلة CNN تتعرض لسطو مسلح أثناء التصوير.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:55 م
صدى البلد
Advertisements
مريم صليب
تعرضت مراسلة قناة "سي إن إن" لسطو مسلح أثناء تقديمها أحد اللقاءات في الشارع بالبرازيل، وقام أحدهم بإشهار سلاح أبيض وطلب منها إخراج هاتفها ومتعلقاتها.


وتفاجأ المذيع على الهواء بتلك اللقطة وظن أنها مزحة من المراسلة والمصور، إلا أنه تأكد أن المراسلة تتعرض لسطو في الشارع وسرقها أحدهم على الهواء.


ولم يلبث المقطع أن انتشر حتى قام رواد التواصل الاجتماعي باجتزاء هذه الفقرة في الفيديو، وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والسخرية من الموقف وطريقة رد فعل المذيعة على الهواء.


أما عن المقطع، فهو يظهر المراسلة وهي تبث الأخبار في الشارع، وقام السارق بالسطو على المراسلة وأخذ هاتفها والمحفظة وكارت البنك الذكي الخاص بها على الهواء وأعطته كل الأشياء باستسلام تام.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بعد مقلب رامز مجنون رسمى.. تعرف على قصة سرقة سيارة الفنانة بسمة

شعب عظيم.. ترامب يتفاعل مع الاعتداء على مراسل صحفي في نيويورك.. فيديو

طفلة تحرج مذيعا على الهواء وترفض مصافحته.. فيديو

الكاميرات كشفت وجهك.. ماذا فعل مواطن سعودي لاستعادة سيارته؟

ترشيحاتنا

مذيعة cbc إكسترا تعلن تعافيها من فيروس كورونا

حرب الأهلي وبيراميدز .. قرار جديد من المقاولون العرب بشأن رحيل طاهر محمد طاهر

تنبيه عاجل من التعليم لطلاب الثانوية العامة بشأن المواد غير المضافة للمجموع

سعر الدولار في البنوك اليوم الأحد 28-6-2020

ما هذا الهراء.. هجوم ناري من المخرج مجدي أحمد على يوسف الشريف

شاهد.. سمية الخشاب تستعرض رشاقتها بفستان روز

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالزبادي والثوم .. خلطة رائعة لتقوية المناعة

بمكياج هادئ .. ديالا مكي تخطف الأنظار من أحدث ظهور لها

الطبق المفضل .. طريقة عمل البطاطس بوصفة جديدة