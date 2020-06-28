سرقة على الهواء.. مراسلة CNN تتعرض لسطو مسلح أثناء التصوير.. فيديو

تعرضت مراسلة قناة "سي إن إن" لسطو مسلح أثناء تقديمها أحد اللقاءات في الشارع بالبرازيل، وقام أحدهم بإشهار سلاح أبيض وطلب منها إخراج هاتفها ومتعلقاتها.











وتفاجأ المذيع على الهواء بتلك اللقطة وظن أنها مزحة من المراسلة والمصور، إلا أنه تأكد أن المراسلة تتعرض لسطو في الشارع وسرقها أحدهم على الهواء.











ولم يلبث المقطع أن انتشر حتى قام رواد التواصل الاجتماعي باجتزاء هذه الفقرة في الفيديو، وتداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي والسخرية من الموقف وطريقة رد فعل المذيعة على الهواء.











أما عن المقطع، فهو يظهر المراسلة وهي تبث الأخبار في الشارع، وقام السارق بالسطو على المراسلة وأخذ هاتفها والمحفظة وكارت البنك الذكي الخاص بها على الهواء وأعطته كل الأشياء باستسلام تام.





