فيديوجراف.. تفاصيل إصابة لاعبين في الدوري المصري بكورونا

تعرضت اللجنة الخماسية الموقتة لإدارة اتحاد الكرة الى موقف محرج بعد قيامها بأجراء بعض من المسحات الخاصة بلاعبي فرق الدوري قبل التدريبات وبعد انتهائها .









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حيث تعرض 19 لاعبا في 9 أندية تشارك في مسابقة الدوري الممتاز، للإصابة بفيروس كورونا المستجد، وذلك قبل استئناف مسابقة الدوري الممتاز.





يذكر أن اللجنة الخماسية المؤقتة في اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني عقدت اجتماعات مكثفة مع أندية الدوري الممتاز والقسم الثاني من أجل حسم مصير استكمال الدوري الممتاز وبقية المسابقات المحلية.



