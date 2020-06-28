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فيديو جراف

فيديو جراف .. تفاصيل أول عقار مصري يقضي على كورونا فى 4 أيام

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:05 ص
صدى البلد
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محسن عوض الله - إعداد: ايمان عبداللطيف

لا يزال العالم ينتظر طرح أول لقاح ضد فيروس كورونا وسط سباق تعيشه عدة مختبرات طبية في العالم ، في الوقت ذاته بدأت إحدى شركات الأدوية المصرية تصنيع دواء "أفيجان" لعلاج فيروس كورونا فى مصر الأسبوع المقبل.

 

هيئة الدواء أعطت الحق لكل الشركات المصرية العاملة فى مجال الدواء لتسجيل وتصنيع عقاقير أفيجان وهيدروكسي كلوركين وجميع الأدوية المحتمل أن يكون لها دور فى علاج فيروس كورونا.


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عقار "أفيجان" وصل مصر كعينة لعمل التجارب المعملية عليه، ومن خلال الفيديو جراف التالى شاهد تفاصيل أول عقار مصري يقضى على كورونا خلال 4 أيام.

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