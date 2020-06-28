وزير النقل يترأس أعمال الجمعية العامة العادية لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية

ترأس وزير النقل المهندس كامل الوزير، أعمال الجمعية العامة العادية رقم 1 لسنة 2020 المنعقدة بتاريخ 2020/06/28 لشركة أم أو تي للاستثمار والتنمية (ش. م. م)، إحدى الشركات التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر.











و تم خلال الاجتماع التصديق على تقرير مجلس ادارة الشركة عن العام المنتهى 2019 وعلى قائمة المركز المالى وتقريرى مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، حيث حققت الشركة 301 مليون جنيه أرباحا عن عام 2019 مقارنة بما تم تحقيقه عام 2018 بواقع 236 مليون جنيه، كما بلغت إيرادات الشركة عن عام 2019 مبلغ 600 مليون جنيه مقارنة بمبلغ 526 مليون جنيه عن العام 2018.









واستعرض الوزير خلال الاجتماع عددا من المشروعات المنفذة من الشركة للعام 2019 وبعض المشروعات المقترحة للعام 2020، حيث قامت الشركة خلال عام 2019 بتوقيع 11 عقد تطوير عقاري بقيمة 1.1 مليار جنيه إيرادات كحد أدنى مضمون للشركة، وكذا توقيع عقود إيجارية بقيمة 1.5 مليار جنيه، كما تم استعراض بعض المشروعات الاستثمارية المستقبلية بالشركة المتوقع تنفيذها خلال عام 2020 بتكلفة إجمالية تصل إلى 6 مليارات جنيه، ومنها مشروع تطوير مثلث بشتيل من خلال إنشاء مجمع سكنى استثماري وإنشاء محطة قطارات الصعيد بتكلفة تقديرية 4.2 مليار جنيه، ومشروع محطة حافلات العاصمة الإدارية على مسطح يصل إلى 105 فدادين بقيمة تقديرية 1.2 مليار جنيه، ومشروع تطوير سور وبوابات نادى السكة الحديد وإنشاء مول النصر بوليفارد بتكلفة إنشائية تقديرية 8 ملايين جنيه.



