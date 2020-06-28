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ساحة رأي

آيات الجارحي تكتب: عقدة الدونية

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:26 م
صدى البلد
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-الدونية هي، هي عقدة نفسية و الشعور القوي بعدم الأهمية كما أنها شعور الشخص بالعجز العضوي أو الاجتماعي أو النفسي بطرق تؤثر علي سلوكه.

تسير الدونية في اتجاهين:
الأول: أن يعمل الشخص علي حاله والاتجاه للنبوغ في مجال محدد و التفوق علي الآخرين.
الثاني: الانغلاق علي حاله و جلد ذاته والغرق  في جلد الذات مما يؤدي لخروج الجوانب السلبية في شكل العنف والجريمة.

أسباب الشعور بالدونية:
-التنشئة الاجتماعية: حيث سوء معاملة الوالدين للشخص من و هو صغير حيث عدم تعزيز ثقتهم بنفسهم مع شخصية الشخص الخجولة بتؤدي لنظر الشخص لنفسه نظرة دونية والانغلاق علي حاله و رفض العالم الخارجي.  
-  الطفل الذي تربي علي أنه أقل مهارة من الغير و أنه منبوذ من المحيطين.
- رؤية الأبوين بأن جسد أبنائهم غير صالح لإتمام بعض المهام .
-تدليل الأبوين بشكل كبير للأبناء أو القسوه الشديدة و عدم الاعتدال في المعاملة.
- سوء معاملة الأبوين هي التي تؤدي لضعف ثقة الأبناء بأنفسهم التي بدورها بتؤدي للشعور بالدونية علاوة علي ذلك سوء معاملة الأصدقاء و بعض من أفراد المجتمع مما ينعكس علي الشخص بالدونية.

-طرق العلاج :
-إعطاء الفرد الفرصة من الصغر علي إبداء رأيه في كل المواقف التي تحدث بالإضافة لإعطاء رأيه في الأبوين ذاتهم.
-تعويد الشخص علي تحمل المسئولية منذ الصغر بطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها.
-تعزيز ثقة الأبناء في أنفسهم منذ الصغر من خلال المدح البناء لأن المدح في صورته التربوية السليمة بيجعل الشخص يشعر بأخطائه.
-تقبل الشخص لذاته حيث تقبل وزنه، لون بشرته و حتي طوله.
-الابتعاد عن انتقاد الذات والاتجاه لمدح الذات و تذكر الصفات الجيدة من وقت للآخر.
-استيعاب أن الصدق و الوفاء و المرح كافين لتقبل الآخرين لك دون الاهتمام بالمظاهر.

جميعنا لسنا الأفضل ولا الأقل و لسنا مثل أحد.
سعادتنا قرارنا وحياتنا قرارنا السعادة تبدأ بفكرة أنتم قد أي تحد.
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