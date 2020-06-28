آيات الجارحي تكتب: عقدة الدونية

-الدونية هي، هي عقدة نفسية و الشعور القوي بعدم الأهمية كما أنها شعور الشخص بالعجز العضوي أو الاجتماعي أو النفسي بطرق تؤثر علي سلوكه.





تسير الدونية في اتجاهين:

الأول: أن يعمل الشخص علي حاله والاتجاه للنبوغ في مجال محدد و التفوق علي الآخرين.

الثاني: الانغلاق علي حاله و جلد ذاته والغرق في جلد الذات مما يؤدي لخروج الجوانب السلبية في شكل العنف والجريمة.





أسباب الشعور بالدونية:

-التنشئة الاجتماعية: حيث سوء معاملة الوالدين للشخص من و هو صغير حيث عدم تعزيز ثقتهم بنفسهم مع شخصية الشخص الخجولة بتؤدي لنظر الشخص لنفسه نظرة دونية والانغلاق علي حاله و رفض العالم الخارجي.

- الطفل الذي تربي علي أنه أقل مهارة من الغير و أنه منبوذ من المحيطين.

- رؤية الأبوين بأن جسد أبنائهم غير صالح لإتمام بعض المهام .

-تدليل الأبوين بشكل كبير للأبناء أو القسوه الشديدة و عدم الاعتدال في المعاملة.

- سوء معاملة الأبوين هي التي تؤدي لضعف ثقة الأبناء بأنفسهم التي بدورها بتؤدي للشعور بالدونية علاوة علي ذلك سوء معاملة الأصدقاء و بعض من أفراد المجتمع مما ينعكس علي الشخص بالدونية.





-طرق العلاج :

-إعطاء الفرد الفرصة من الصغر علي إبداء رأيه في كل المواقف التي تحدث بالإضافة لإعطاء رأيه في الأبوين ذاتهم.

-تعويد الشخص علي تحمل المسئولية منذ الصغر بطبيعة المرحلة العمرية التي يمر بها.

-تعزيز ثقة الأبناء في أنفسهم منذ الصغر من خلال المدح البناء لأن المدح في صورته التربوية السليمة بيجعل الشخص يشعر بأخطائه.

-تقبل الشخص لذاته حيث تقبل وزنه، لون بشرته و حتي طوله.

-الابتعاد عن انتقاد الذات والاتجاه لمدح الذات و تذكر الصفات الجيدة من وقت للآخر.

-استيعاب أن الصدق و الوفاء و المرح كافين لتقبل الآخرين لك دون الاهتمام بالمظاهر.





جميعنا لسنا الأفضل ولا الأقل و لسنا مثل أحد.