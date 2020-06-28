AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

بقيمة 7 مليارات جنيه .. المركزي يطلق مبادرة لصالح شركات ضمان المخاطر

الأحد 28/يونيو/2020 - 02:32 م
البنك المركزى
البنك المركزى
Advertisements
محمد يحيى

أطلق البنك المركزى المصرى، برئاسة طارق عامر مبادرة جديدة، بقيمة 7 مليارات جنيه على شرائح لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان، كمظلة لضمان أرصدة الضمانات الصادرة من الشركة لصالح البنوك لتغطية نسبة من المخاطر المصاحبة لتمويل الشركات الكبرى.


وأوضح الخطاب الموجه من محافظ البنك المركزي طارق عامر لرؤساء البنوك، أن القرار جاء فى ضوء تداعيات فيروس كورونا المستجد وتأثيرها على استمرارية النشاط لكثير من الشركات العاملة فى المجالات المختلفة، واستمرارا لجهود البنك المركزي في بحث كافة سبل الدعم اللازم لاحتواء التداعيات الاقتصادية للازمة الحالية وكيفية تخفيف آثارها.


وأكد الخطاب أن  شركة ضمان مخاطر الائتمان وسعت  نطاق عملها  ليشمل ضمان الشركات الكبرى، إضافة إلى ضمان المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.


وأضاف أن الغرض من التعهد هو قيام شركة ضمان مخاطر الائتمان بضمان التسهيلات الائتمانية الممنوحة في إطار مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات، موضحا أن الفئات المستهدفة تشمل العملاء المستفيدين من مبادرة القطاع الخاص الصناعي والزراعي والمقاولات البالغ حجم أعمالهم وإيراداتها السنوية 200 مليون جنيه فأكثر، وأي تعديلات قد تطرأ عليها.


وأشار إلى أن فترة المبادرة عشرة سنوات أو لدى استنفاد كامل قيمة التعهد أيهما أقرب، على أن يظل التعهد ساريًا لتغطية ضمانات الشركة الصادرة للبنوك على قوته إلى أن تنقضي هذه الضمانات التعهد ساريًا حتى في حالة انتهاء فترة المبادرة، موضحا أنه عند حساب نسبة معيار كفاية رأس المال يتم تطبيق وزن مخاطر صفر% على المحفظة المغطاة بالتعهد الصادر من البنك المركزي المصري للشركة.

 

وأكد المركزى أنه يتعين على البنوك الالتزام، بعدم استخدام التسهيلات الممنوحة بضمان التعهد في سداد تسهيلات قائمة، والتأكد من استخدام التسهيل في الغرض الممنوح من أجله، وكذلك استخدام التعهد في ضمان تسهيلات لعملاء جدد أو زيادة التسهيلات القائمة،و موافاة شركة ضمان مخاطر الائتمان ببيانات الشركات الخاضعة للمبادرة بصورة شهرية وفقًا لمتطلباتها

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

للحد من تأثير كورونا.. البنك المركزي يتخذ 14 إجراءً لحماية الاقتصاد المصري

البنك المركزي المصري: ارتفاع معدل التضخم الشهرى إلى 1% بنهاية أبريل الماضي..و 14 إجراءً لحماية الاقتصاد المصري وللحد من تأثير كورونا

غرفة الجيزة تطالب المركزي بمزيد من التيسيرات للقطاع السياحي

لتحفيزها على إقراض القطاع الخاص.. البنك المركزي يصدر ضمانات بقيمة 100 مليار جنيه للبنوك

البنك المركزي يضم تمويل أجور العاملين ومصروفات الطاقة بالقطاع الخاص إلى مبادرة الـ100 مليار جنيه

لدعم 3 قطاعات ..البنك المركزي يضيف أجور العاملين والطاقة لمبادرة الـ 100 مليار

ترشيحاتنا

تشريعية النواب توافق على عقوبة الحبس 7 سنوات وغرامة 200 ألف جنيه للإخلال بنظام الامتحانات

لقاء الخميسي: إصابة عبد المنصف بفيروس كورونا خبر مضروب

هشام ماجد يتضامن مع يوسف الشريف: اتفضلوا استلموني معاه

من بينها ضم عنتر.. دجلة يحدد 3 شروط تعجيزية لـ انتقال عبد العاطي إلى الزمالك

خطوة بخطوة.. كيف يتم استقبال مصابي فيروس كورونا في مستشفيات العزل والميدانية التابعة للقوات المسلحة

دعاء الصباح من 11 كلمة يحفظك من الجن والحسد .. ردده قبل الخروج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

خسارتها 30 كيلو من وزنها.. اديل تستعرض رشاقتها.. صور

بعد 60 عاما على الاستقلال.. انتفاضة قومية كتبت نهاية الاستعمار الفرنسي فى مدغشقر

استعيدي رشاقتك .. 8 نصائح للتخلص من دهون البطن