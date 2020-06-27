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اقتصاد

البنك المركزي: 199.6 مليار جنيه حجم الأصول والخصوم غير المبوبة للبنوك في مارس

السبت 27/يونيو/2020 - 11:31 م
البنك المركزي
البنك المركزي
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محمد يحيي
ارتفع صافي الأصول والخصوم غير المبوبة للبنوك بنهاية مارس الماضي إلي 199.6 مليار جنيه مقابل 176.5 مليار جنيه في فبراير السابق له بزيادة بلغت 53.1 مليار جنيه، ومقارنة بـ 168.8 مليار جنيه في يناير 2020 بفارق 30.8 مليار جنيه.

وكشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن صافي المديوينية والدائنية بين البنوك في مارس الماضي بلغت 197.6 مليار جنيه  مقابل 103.61 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ106.73 مليار جنيه في يناير السابق.

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وذكر التقرير أن الأصول الأجنبية للبنوك بلغت 196.7 مليار جنيه في مارس الماضي مقابل 358.8 مليار جنيه في فبراير السابق ومقارنة بـ 306.42 نليار جينيه في يناير
2020
وسجلت الخصوم الأجنبية للبنوك نحو 251.4 مليار جنيه مقابل 235.8 مليار جنيه في فبراير الماضي ومقارنة بـ241.15 مليار جنيه في يناير من نفس العام
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