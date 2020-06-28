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أخبار العالم

الهنود الحمر.. تفشي وباء كورونا بين سكان أمريكا الأصليين

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:48 م
زعيمة القبيلة بالكمامة
زعيمة القبيلة بالكمامة
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محمد علي
قالت صحيفة إندبندنت البريطانية، إن سرعة انتشار فيروس كورونا في الولايات المتحدة، وصلت لسكان البلاد الأصليين من الهنود الحمر، وصارت تضرب معاقلهم.

وذكرت جويندينا لي جاتوود ، رئيسة قبيلة الجبل الأبيض: "لقد قلب كوفيد 19 عالمنا رأسًا على عقب". 


وتتواجد القبيلة في صحاري أريزونا وفي مدنها، لكن ما يقلق القبيلة الأمريكية هو ارتفاع الإصابات بالفيروس، في واحدة من أكثر الولايات تضررًا.

وتتخذ قبيلة أباتشي الجبل الأبيض بعض الإجراءات الأكثر صرامة في أريزونا لحماية منتسبيها، البالغ عددهم 13500 نسمة.

وذكرت الصحيفة أن أكثر من ثُمنهم قالت نتائج فحوصهم إيجابية بــ Covid-19، ما يعني نحو 3 آلاف مصاب.

ويواجه أولئك الذين يعيشون في محمية وايت مونتاين أباتشي في شمال شرق ولاية أريزونا خطر الغرامات وعقوبات أخرى إذا غامروا بالخروج منها.
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