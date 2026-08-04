أكاديمية مصر للطيران تجدد اعتمادات شهادات "ISO" في الجودة والمؤسسات التعليمية

نجحت أكاديمية مصر للطيران للتدريب في اجتياز المراجعة الدورية التي أجرتها شركة SGS الدولية، لتجديد اعتمادات الشهادات التالية في مجالات أنظمة الجودة والمؤسسات التعليمية والبيئة والسلامة والصحة المهنية، وهي:

• ISO 9001:2015

• ISO 14001:2015

• ISO 45001:2018

• ISO 21001:2018

وأشادت شركة SGS، المانحة لشهادات الأيزو، بالأنظمة المطبقة داخل الأكاديمية، وبالتزام الإدارة العليا بتطبيق معايير الجودة العالمية والمحلية، بما يسهم في تعزيز مستوي الخدمات التي تقدمها مصر للطيران، وفي مقدمتها منظومة التدريب.

ومن جانبه، أكد الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن تجديد هذه الاعتمادات الدولية يعكس التزام الأكاديمية بتطبيق أعلى معايير الجودة والتميز المؤسسي، مشيرًا إلى أن أكاديمية مصر للطيران للتدريب تؤدي دور هام في إعداد وتأهيل الكوادر البشرية وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم استراتيجية الشركة القابضة نحو تطوير الأداء وتعزيز القدرة التنافسية لمصر للطيران على المستويين الإقليمي والدولي.

وفي هذا السياق، أعرب الطيار وليد سليمان، رئيس أكاديمية مصر للطيران للتدريب، عن خالص تقديره واعتزازه بالجهود التي يبذلها جميع العاملين بمختلف إدارات الأكاديمية، وخاصة الإدارة العامة للجودة وقسم السلامة والصحة المهنية، مؤكدًا أن تجديد هذه الاعتمادات يمثل تتويج للجهود المتميزة وعلى الالتزام المستمر بتطبيق أفضل الممارسات العالمية، كما أنه يعد إضافة جديدة إلى سجل إنجازات الأكاديمية، لمواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بمنظومة التدريب.