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أخبار البلد

السفارة السودانية: تسيير 15 رحلة من القاهرة للخرطوم لإعادة العالقين

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:59 م
الخرطوم
الخرطوم
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أمينة الدسوقى

أكدت السفارة السودانية بالقاهرة على تواصل رحلات الطيران لتفويج العالقين من القاهرة الى الخرطوم، حسب الجدول المعد مسبقا من سلطة الطيران المدنى، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

وشمل البيان التوضيحى الذى أصدرته السفارة اليوم حول مسارات رحلات العودة للعالقين على  عدة قرارات  منها التأكيد على تواصل رحلات الطيران لاستكمال تفويج عودة العالقين من القاهرة إلى الخرطوم، على حسب جداول سلطة الطيران المدني السودانية المعدة مسبقا.

وفيما يتعلق بالرحلات البرية عبر معبر ارقين، أشار البيان إلى أنه تم الاتفاق مع شركة ابو عامر للرحلات السفرية لتسير رحلات للمواطنين السودانيين العالقين برحلات من القاهرة الى الخرطوم، على أن تبدأ هذه الرحلات اعتبارا من يوم الاربعاء الاول من يوليو ٢٠٢٠.

بخصوص مجمل الرحلات التي تم تسييرها من القاهرة الى الخرطوم اوضح البيان إلى أنها شملت ١٥ رحلة طيران عبر شركات الطيران الثلاث، الخطوط الجوية السودانية وشركة تاركو وشركة بدر للطيران، تم بواسطتها ترحيل ٢٢٥٠ عالقا سودانيا فيما تم تفويج 3200 مواطنا بواسطة  65 باصا عبر المعابر  حتى الخميس ٢٥ يونيو  الجارى ليكون إجمالي عدد العالقين الذين عادوا لارض الوطن  ٥٤٥٠ مواطنا.

وقال السفير  خالد ابراهيم الشيخ القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة بالانابة عبر بيانه أن هناك ٢٧ باصا تحرك يوم الخميس 25 يونيو من القاهرة ومن المتوقع وصولها يوم امس السبت  27 يونيو الى الخرطوم.

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