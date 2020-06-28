السفارة السودانية: تسيير 15 رحلة من القاهرة للخرطوم لإعادة العالقين

أكدت السفارة السودانية بالقاهرة على تواصل رحلات الطيران لتفويج العالقين من القاهرة الى الخرطوم، حسب الجدول المعد مسبقا من سلطة الطيران المدنى، وفقًا لما نشرته وكالة الأنباء السودانية.

وشمل البيان التوضيحى الذى أصدرته السفارة اليوم حول مسارات رحلات العودة للعالقين على عدة قرارات منها التأكيد على تواصل رحلات الطيران لاستكمال تفويج عودة العالقين من القاهرة إلى الخرطوم، على حسب جداول سلطة الطيران المدني السودانية المعدة مسبقا.



وفيما يتعلق بالرحلات البرية عبر معبر ارقين، أشار البيان إلى أنه تم الاتفاق مع شركة ابو عامر للرحلات السفرية لتسير رحلات للمواطنين السودانيين العالقين برحلات من القاهرة الى الخرطوم، على أن تبدأ هذه الرحلات اعتبارا من يوم الاربعاء الاول من يوليو ٢٠٢٠.



بخصوص مجمل الرحلات التي تم تسييرها من القاهرة الى الخرطوم اوضح البيان إلى أنها شملت ١٥ رحلة طيران عبر شركات الطيران الثلاث، الخطوط الجوية السودانية وشركة تاركو وشركة بدر للطيران، تم بواسطتها ترحيل ٢٢٥٠ عالقا سودانيا فيما تم تفويج 3200 مواطنا بواسطة 65 باصا عبر المعابر حتى الخميس ٢٥ يونيو الجارى ليكون إجمالي عدد العالقين الذين عادوا لارض الوطن ٥٤٥٠ مواطنا.

