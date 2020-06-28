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كفاية تريقة على اللدغة.. شاهد.. طفل يوضح معاناته من التنمر

الأحد 28/يونيو/2020 - 03:53 م
صدى البلد
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آيات أحمد
عرض برنامج "السفيرة عزيزة" المذاع على فضائية "دى ام سي"، فيديو طريفا لأحد الأطفال على السوشيال ميديا، تحدث من خلاله طفل صغير عن العديد من المواقف المحرجة التي يتعرض لها بسبب لدغته في حرف الراء، معبرا عن رفضه تلك المعاملة السيئة و"التريقة" التى يتعرض لها فى العديد من المواقف الحياتية.


وطالب الطفل، من خلال الفيديو، بعدم التنمر والتريقة على أصحاب اللدغة، قائلا: "إنت كإنسان لديك 28 حرف وليس هناك أي مشكلة في عدم القدرة على نطق حرف أو حرفين".


وتابع الطفل حديثه قائلًا: "ممكن كفاية تريقة على أصحاب اللدغة، إنت إنسان ربنا اداك 28 حرف كاملين، ليه تتريق على حرفين وقعوا منى وتحسسني إن مستقبلي هو اللى وقع".


وأضاف: "ليه ماينفعش أقولها عاوز شاورما ومكرونة أو أرز أو فراخ ومربى، وليه كل ما أروح للسوبر ماركت وأقول عاوز كاراتيه يكلمنى كإنى من كوكب تانى".



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