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مرأة

للرجال.. 5 أمراض تهدد حياتك.. تعرف عليها

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:31 م
امراض تهدد حياة الرجال
امراض تهدد حياة الرجال
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نهى هجرس
اتخذ الرجال إجراءات احترازية لتجنب انتشار الفيروس ، واتخاذ إجراءات للتغلب على "الظروف الكامنة"، ولذلك سوف نستكشف بعض المخاوف الصحية الرئيسية أو المخاطر الصحية التي تؤثر على الرجال.

وطبقًا لما قدمه موقع "boldsky" إليك أهمها ...

- أمراض القلب 
يأتي مرض القلب من أكثر أسباب الوفاة شيوعًا بأشكال عديدة، على الرغم من أن أمراض القلب هي القاتل الرئيسي لكل من الرجال والنساء ، إلا أن ضعف عدد الرجال يموت بسبب أمراض القلب والأوعية الدموية، ووفقًا لمركز السيطرة على الأمراض ، فإن واحدًا من كل أربعة رجال يعاني من شكل من أشكال أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم أمر شائع لدى الذكور تحت سن 45 ، بعض مشاكل القلب الشائعة التي تؤثر على الرجال هي عدم انتظام ضربات القلب ، وفشل القلب ، وأمراض القلب الخلقية ، إلخ .

- سرطان الرئة 
يحدث سرطان الرئة بشكل رئيسي بسبب التدخين أيضًا في الأشخاص الذين لم يدخِّنوا أبدًا وفي أولئك الذين لم يتعرضوا مطولًا للتدخين السلبي، وسرطان الرئة هو أحد الأسباب الرئيسية للوفيات بين الرجال إلى جانب التدخين ، فإن التعرض للتدخين السلبي والتعرض لتلوث الهواء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى الإصابة بسرطان الرئة.


- سرطان البروستاتا 
يعد سرطان البروستاتا من أكثر أنواع السرطانات شيوعًا التي يتم الإبلاغ عنها لدى الرجال ، وهو ثاني نوع من الوفيات بسرطان الرجال ، بعد سرطان الرئة، ويمكن علاج المرض إذا تم العثور عليه في المراحل المبكرة ، ومع ذلك ، يمكن أن يكون صعبًا لأن سرطان البروستاتا لا يمكن أن يظهر أي أعراض حتى ينتشر إلى أجزاء أخرى من الجسم  .

- السكتة الدماغية 
تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انقطاع مفاجئ وغير متوقع في تدفق الدم، ويمكن أن يتطور نتيجة لمشاكل القلب ، انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول، كما يمكن أن تختلف السكتات الدماغية في شدتها ، حيث لا تسبب السكتات الدماغية المصغرة في كثير من الأحيان ضررًا دائمًا ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها في غضون 24 ساعة ، وقد تؤدي السكتات الدماغية الشديدة إلى الوفاة  .

- الاكتئاب 
الاكتئاب هو واحد من أكثر اضطرابات الصحة النفسية شيوعًا حيث يعاني أكثر من 300 مليون شخص في العالم من الاكتئاب كل يوم، يمكن أن يزيد الاكتئاب من خطر الإصابة بالأفكار الانتحارية وإيذاء الذات ، مما يحث على أهمية الحصول على مساعدة احترافية في أقرب وقت ممكن، وربطت دراسة بين سرطان الرئة والاكتئاب ، حيث يمكن للعديد من العلامات والأعراض الجسدية ، بما في ذلك السعال ، والصفير ، وفقدان الوزن ، والأرق ، والتعب ، وآلام الصدر ، أن تخل بجودة الحياة وتسبب اضطراب اكتئابي  .







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