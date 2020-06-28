للرجال.. 5 أمراض تهدد حياتك.. تعرف عليها

- سرطان البروستاتا

- السكتة الدماغية

تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك انقطاع مفاجئ وغير متوقع في تدفق الدم، ويمكن أن يتطور نتيجة لمشاكل القلب ، انسداد الشرايين بسبب الكوليسترول، كما يمكن أن تختلف السكتات الدماغية في شدتها ، حيث لا تسبب السكتات الدماغية المصغرة في كثير من الأحيان ضررًا دائمًا ويمكن أن تختفي من تلقاء نفسها في غضون 24 ساعة ، وقد تؤدي السكتات الدماغية الشديدة إلى الوفاة .





- الاكتئاب الاكتئاب هو واحد من أكثر اضطرابات الصحة النفسية شيوعًا حيث يعاني أكثر من 300 مليون شخص في العالم من الاكتئاب كل يوم، يمكن أن يزيد الاكتئاب من خطر الإصابة بالأفكار الانتحارية وإيذاء الذات ، مما يحث على أهمية الحصول على مساعدة احترافية في أقرب وقت ممكن، وربطت دراسة بين سرطان الرئة والاكتئاب ، حيث يمكن للعديد من العلامات والأعراض الجسدية ، بما في ذلك السعال ، والصفير ، وفقدان الوزن ، والأرق ، والتعب ، وآلام الصدر ، أن تخل بجودة الحياة وتسبب اضطراب اكتئابي .







