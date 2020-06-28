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رياضة

استعدادًا لمباريات الدوري.. سلبية مسحة الجهاز الفني لـ بيراميدز

الأحد 28/يونيو/2020 - 04:24 م
تشاتشيتش مدرب بيراميدز
تشاتشيتش مدرب بيراميدز
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حسن العمدة
أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز أن المسحة التي أجراها الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، جاءت سلبية لجميع أفراد الجهاز وذلك بعد العودة مؤخرًا من بلادهم.

وعاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني وجهازه المعاون خلال الساعات الماضية من بلادهم بعد قضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات الدوري الممتاز.

وخضع جميع أفراد الجهاز الفني لمسحة أولى ظهرت نتائجها سلبية في إطار الترتيبات الاحترازية المشددة التي ينفذها نادي بيراميدز في الوقت الحالي.
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