استعدادًا لمباريات الدوري.. سلبية مسحة الجهاز الفني لـ بيراميدز

أكد الكابتن هاني سعيد المدير الرياضي لفريق نادي بيراميدز أن المسحة التي أجراها الجهاز الفني للفريق الأول بالنادي، جاءت سلبية لجميع أفراد الجهاز وذلك بعد العودة مؤخرًا من بلادهم.





وعاد الكرواتي أنتي تشاتشيتش المدير الفني وجهازه المعاون خلال الساعات الماضية من بلادهم بعد قضاء إجازة قصيرة بالتنسيق مع إدارة النادي، استعدادا لاستئناف النشاط الرياضي ومباريات الدوري الممتاز.



