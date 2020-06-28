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توك شو

يترجم 8 لغات.. تفاصيل إطلاق اليابان قناعاً ذكياً مبهرًا.. شاهد

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:29 م
قناع ذكى
قناع ذكى
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شيرين عادل
عرضت فضائية العربية تقريراً بعنوان: "قناع ذكى.. آخر ابتكارات التكنولوجيا".

ووفقاً للتقرير فإن شركة يابانية ابتكرت القناع الذكى  C-MASK  وذلك لتسهيل التواصل فى أى مكان وظرف .

ويتيح تشغيل هذا القناع للشخص إنه فى حال تحدثه بهدوء أو عن بُعد فيمكن نقل صوته ويوصل عبر البلوتوث بالهاتف الذكى لتحويل الكلام إلى رسائل نصية وإجراء مكالمات.

كما يحتوى هذا القناع على معدلات تفخيم صوت مرتدية فى الأماكن الصاخبة والمزدحمة ويمكن استخدامه أيضأ فى الترجمة إلى ثمانى لغات .

ومن المقرر أن يتم بيع هذا القناع محلياً بعد شهرين بقيمة لا تتجاوز 40 دولارًا إلى جانب تصديره لدول عدة حول العالم .
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