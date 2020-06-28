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محافظات

خروج 636 متعافيا من كورونا بمستشفيات بني سويف

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:29 م
خروج 636 متعافيا
خروج 636 متعافيا من كورونا بمستشفيات بني سويف
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محمد عبدالحليم
أعلنت مديرية الصحة والسكان ببنى سويف، أن العدد الإجمالى للحالات المتعافية من الإصابة بفيروس كورونا بلغ 636 حالة "منذ تسجيل وظهور حالات إصابة بين أبناء المحافظة وحتى اليوم ،شاملة كافة الحالات التى كانت محتجزة فى مستشفيات عزل خارج المحافظة ، وتلك التى كان قد تم عزلها داخل مستشفيات بنى سويف أو فى مقر العزل بالمدينة الجامعية ، التى تم تخصيصها لهذا الغرض ، حيث قد تلقت تلك الحالات الرعاية والعلاج اللازم وفق بروتوكول وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية. 

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من جهته أشاد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف ، بالجهود المشرفة التى تبذلها المنظومة الصحية بالمحافظة فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الأطقم الطبية العاملة فى كافة مستشفيات المحافظة ، حيث يعمل الجميع بتفان وإخلاص، مقدمين أروع الأمثلة فى أداء الواجب المهنى والوطنى. 

فيما أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف ، إلى المتابعة المستمرة واليومية من المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ، لمستجدات ملف كورونا لتذليل العوائق التى قد تواجه المنظومة أولا بأول ، مؤكدا على مواصلة الجهود التى يقوم بها أفراد المنظومة الصحية بالمحافظة ، فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا ، وأن المنظومة الصحية لا تدخر جهدا فى الدفع بجهود الدولة فى مجابهة تلك الأزمة. 

خروج 636 متعافيا من كورونا بمستشفيات بني سويف
خروج 636 متعافيا من كورونا بمستشفيات بني سويف
خروج 636 متعافيا من كورونا بمستشفيات بني سويف
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