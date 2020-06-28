تعيين رحاب زكي أمينا لكلية الآداب جامعة الفيوم

أصدر الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي قرار رقم (1719) بتعيين رحاب عبد الرؤف زكي علي في وظيفة أمين كلية الآداب بدرجة مدير عام بجامعة الفيوم لمدة عام.





كما أصدر الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بيانا اليوم أكد فيه أن جامعة الفيوم أن ليس لها أي علاقة بأي مراكز تعليمية أو أكاديميات تدريب تقدم برامج تدريبية أو دورات مؤهلة للالتحاق بالكليات المختلفة وأن الجامعة لم ولن يعقد بها

أى دورات أو برامج لهذه الاكاديميات .





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وكانت بعض المراكز التعليمية وأكاديميات تدريب تقدم برامج تدريبية أو دورات مؤهلة للالتحاق بالكليات المختلفة ، وأعلنت عن تقديم برامج ودورات تدريبية مؤهلة للألتحاق بكليات جامعة الفيوم .





تقدم الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم بخالص التهنئة القلبية لصدور قرار الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رقم (1719) بتعيين رحاب عبد الرؤف زكي علي- في وظيفة أمين كلية الآداب بدرجة مدير عام بجامعة الفيوم لمدة عام.