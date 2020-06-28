رئيس جامعة بني سويف: عودة العمل بكامل الطاقة البشرية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية

أصدر الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف ، اليوم الاحد، قرارا بعودة العمل في جميع ادارات الجامعة ومراكزها ووحداتها ومستشفياتها وكلياتها ومعاهدها المختلفة بكامل طاقتها البشرية " أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والاداريين والعاملين والأطباء ومعاونيهم وافراد الأمن ...... الخ"، مع الحرص على اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد لحماية منسوبيها والمترددين عليها.





ونص القرار على ضرورة التزام جميع اعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين والأطباء ومعاونيهم وافراد الأمن و غيرهم بارتداء الكمامات الواقية وذلك أثناء فترة تواجدهم بمقر عملهم بالجامعة وكلياتها ومعاهدها ووحداتها ومستشفياتها ومراكزها المختلفة، مع حظر دخول الجمهور الى الجامعة وكلياتها ومعاهدها ومستشفياتها ووحداتها ومراكزها المختلفة بدون ارتداء الكمامات.





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ودعا الدكتور منصور حسن جهات الجامعة المختصة لاتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة ومراعاة كافة قواعد مكافحة العدوى وعدم انتشار الفيروس وتطبيق كافة قواعد السلامة والصحة المهنية. ومن يخالف هذه القرارات يعرض نفسة للمسألة القانونية.





وأكد أن القرار يأتي في إطار عدم الاخلال بنص المادة الأولى والفقرة الأولي من المادة الثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء ويستثني من تطبيق أحكام هذا القرار الحالات المرضية التي يصدر بشأنها قرار من اللجنة الطبية العليا بالجامعة.