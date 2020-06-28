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سيارات

كل ما تريد معرفته عن علبة البيئة في السيارة

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:32 م
كل ما تريد معرفته
كل ما تريد معرفته عن علبة البيئة في السيارة
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منة الله عبد الحميد
علبة البيئة من الأجزاء الموجودة في السيارة لأنها تقوم بتحويل العوادم المضرة إلى نافعة، فضلًا عن دورها في تفادي أضرار تلك الانبعاثات وتحويل هذه العوادم إلى غازات صديقة للبيئة مثل النيتروجين وبخار الماء وثاني أكسيد الكربون. 

فى إطار ذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري أبرز المشاكل التي تحدث عند انسداد علبة البيئة.

1- قلة عزم الموتور بشكل ملحوظ. 

2- بطء في السيارة وعدم قدرتها على السير بشكل كبير. 

3- سخونة الموتور عند فتح كابوت السيارة. 

4- زيادة استهلاك الوقود نتيجة الانسداد الموجود في الشكمان. 

عند تلف علبة البيئة يجب عليك تغيير علبة البيئة أو تنظيفها مرة أخرى من خلال اتباع الخطوات التالية:
 
1- فك الغطاء الخارجي للشكمان.

2- استخدام منظف مخصص لعلبة البيئة، من خلال فك حساس الشكمان وهو يقع فوق علبة البيئة مباشرة والضغط على فوهة علبة المنظف وتوزيعها داخل علبة البيئة بالتساوي، هذه الطريقة الأكثر تركيزًا لضمان نظافة علبة البيئة. 

3- تركيب الغطاء الخارجي لحساس الشكمان بعد تنظيفه بفرشاة لتفادي تراكم الأتربة. 

4- تدوير السيارة والضغط على البنزين، لخروج نقاط المياه والتأكد من نظافتها.
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