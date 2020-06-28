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أخبار العالم

مراسلة CNN تتعرض لسطو مسلح على الهواء مباشرة.. فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 05:38 م
صدى البلد
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حسام رضوان
في حدث نادر، تعرضت مراسلة شبكة "سي إن إن- البرازيل" الأمريكية إلى سطو مسلح أثناء تأدية عملها على الهواء مباشرة.

وظهر أثناء حديث المذيعة برونا  ماسيدو، 27 عاما، في أحد شوارع مدينة سان باولو،  رجل حاملا سلاحا أبيضا، وطلب منها هاتفها المحمول والمتعلقات الأخرى التي تحملها.

وعلى الجانب الآخر في الاستوديو، كان المذيع يعتقد أنها مزحة من المصور ولكنه تفاجأ بأن الأمر حقيقي.

بينما لم يكتف السارق بأخذ الهاتف الذي كان في يدها، بل طلب الهاتف الثاني الموجود في حقيبتها، ما يشير إلى أنه كان يعلم أنها تحمل هاتفين.

من جانبها، أكدت الشرطة أنها تبحث عن السارق لاعتقالع، وتقول إن تحركات تظهر أنه تابع لجماعة محترفة من اللصوص.
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