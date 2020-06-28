علامات تدل علي تلف بوجيهات السيارة

تعتبر البوجيهات من اهم الأجزاء التي تساهم في عمل المحرك بصورة طبيعية لأنها المسؤولة عن اطلاق الشرارة الاولي ليشتعل خليط الهواء والبنزين داخل المحرك مما يجعل المحرك قادرا علي جر السيارة ولتفادي تلف البوجيهات وهو ما يسبب تعطل السيارة نطرح عليكم اعراض تلف البوجيهات .
أعراض تلف البوجيهات :
1- تأخر تشغيل محرك السيارة .
3- ضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة .
5- عدم اشتعال الوقود في أحد الاسطوانات .
6- حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة .
أعراض تلف البوجيهات :
1- تأخر تشغيل محرك السيارة .
2-تقطيع في عمل المحرك أثناء السير، قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة .
3- ضعف في أداء السيارة وسحبها أثناء القيادة .
4-ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة .
5- عدم اشتعال الوقود في أحد الاسطوانات .
6- حدوث أصوات عالية وفرقعة في عادم السيارة .
7- زيادة في استهلاك البنزين .
8- ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف .
يجب الاهتمام بالمحرك و صيانته بشكل دوري وتغيير الفلاتر والبوجيهات لصيانة المحرك وضمان افضل اداء علي الطريق وهو ما يزيد من عمر السيارة الافتراضي، فبدون البوجيهات لن يعمل المحرك بصورة طبيعية وتجاهل تغيير البوجيهات يؤدي الي تذبذب التيار الكهربائي الواصل للمحرك وبالتالي يؤدي الي تلف المباين الخاصة بالمحرك.