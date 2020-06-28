علامات تدل علي تلف بوجيهات السيارة

2-تقطيع في عمل المحرك أثناء السير، قد يؤدي إلى التوقف التام للسيارة .



4-ارتفاع حرارة المحرك بصورة مستمرة .



7- زيادة في استهلاك البنزين .







8- ارتفاع صوت المحرك واهتزازه خاصة أثناء التوقف .







يجب الاهتمام بالمحرك و صيانته بشكل دوري وتغيير الفلاتر والبوجيهات لصيانة المحرك وضمان افضل اداء علي الطريق وهو ما يزيد من عمر السيارة الافتراضي، فبدون البوجيهات لن يعمل المحرك بصورة طبيعية وتجاهل تغيير البوجيهات يؤدي الي تذبذب التيار الكهربائي الواصل للمحرك وبالتالي يؤدي الي تلف المباين الخاصة بالمحرك.

