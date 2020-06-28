هيدي كرم: حتى الجواز اللي عن حب هو مصلحة

قال الفنان أحمد صلاح حسنى، إن هناك استفادة ومصلحة متبادلة في الجواز، وان الاستفادة ف الاغلب تكون للجانب المادي.





وتابع احمد صلاح حسني، خلال لقاءه مع برنامج راجل و2 ستات، المذاع على قناة One، أن كل يوم نقابل شخصيات في حياتنا مرتبطين ولكنهم محددين مصلحتهم من الارتباط، وكثيرا يكون الحب بينهم حب مفتعل او ينتظرونه بالعشرة.





وعقبت هيدي كرم، ان حتى الجواز المبني عن حب هو مصلحة متبادلة، وهي من خلال ان مصلحتي ان اكون مع الانسان اللي بحبه وده هيسعدني عاطفيًا، وهو جزء من اجزاء المصلحة ولكن المصلحة المعنوية وليست المادية.





واكدت على ان كلا من الطرفين يبحث عن مصلحته في الطرف الاخر، ولكن رد احمد صلاح حسني على ان هذه لم تصنف مصلحة بالمعني فهي شئ سعيد يحققه الطرفين ولكن ليس لاستغلال كلا منهم الاخر ماديًا.



