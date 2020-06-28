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أخبار البلد

الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية .. تعرف عليه

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:53 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الحكومة قررت أن يكون الخميس المقبل إجازة رسمية بدلًا من يوم الثلاثاء، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.


وأضاف المتحدث باسم مجلس الوزراء أن هذا يأتي في إطار حرص الحكومة على إتاحة فرصة أكبر أمام المواطنين؛ لقضاء إجازة متصلة بعطلة نهاية الأسبوع، واستثمارها كيفما يشاءون.


وأشار سعد إلى أن الفترة القادمة تشهد التوسع في تطبيق هذا النظام بحيث يُعتبر يوم الخميس التالي على المناسبة المقرر بشأنها الإجازة، إجازة رسمية، بدلًا من الإجازات التي تقع في منتصف الأسبوع، مع استثناء إجازات أعياد الفطر والأضحى، وعيد الميلاد.

     
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، قرارًا بأن يكون يوم الخميس المقبل الموافق 2 يوليو 2020 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، وذلك بدلًا من يوم الثلاثاء الموافق 30 يونيو 2020.


ونص القرار على أن تُمنح هذه الإجازة للعاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص.
 

كما نص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس، والمعاهد، والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة لها.



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