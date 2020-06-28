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رياضة

شتوتجارت يرافق أرمينيا بيلفيلد للدوري الألماني.. وهايدنهايم يلاقي فيردر بريمن في الملحق

الأحد 28/يونيو/2020 - 06:56 م
صدى البلد
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إسماعيل محمود
عاد نادي شتوتجارت من جديد لمنافسات بطولة الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليجا"، وذلك بعد احتلاله المركز الثاني في جدول ترتيب دوري الدرجة الثانية.

واحتل شتوتجارت المركز الثاني رغم خسارته اليوم على يد دارمشتات بثلاثة أهداف مقابل هدف، في آخر جولات دوري الدرجة الثانية الألماني هذا الموسم.

ويرافق شتوتجارت فريق أرمينيا بيليفيلد للدوري الألماني الممتاز الموسم المقبل، والذي حسم تأهله مبكرًا، فيما يخوض فريق هايدنهايم الملحق على الصعود للبطولة بعد خسارته أمام أرمينيا بينفيلد بثلاثية، واحتلاله المركز الثالث.

ويلاقي هايدنهايم في الملحق، فريق فيردر بريمن، والذي احتل المركز السادس عشر في جدول ترتيب الدوري الألماني، والفائز منهما سيشارك في البوندسليجا الموسم المقبل.

جدير بالذكر أن شتوتجارت قد ودع منافسات الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما احتل المركز السادس عشر ومن ثم الخسارة في الملحق على يد يونيون برلين.
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