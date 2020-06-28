«بدل ما تروح المغسلة».. طريقة سحرية لتنظيف دواسات السيارة

«الدواسة» من أكثر الأشياء التي يتراكم عليها الأتربة، كما أنها عرضة لجمع الفيروسات والميكروبات في السيارة ، وهي علامة تعكس نظافة مالك السيارة.





نظافة السيارة من الداخل تعطي الشعور بالراحة أثناء القيادة ، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري طريقة سحرية لتنظيف «دواسة السيارة» بخطوات سهلة وبسيطة لتفادى تراكم الأتربة.





1- قم بإزالة «الدواسة» من مكانها، واحرص على تنظيفها جيدًا سواء بالفرشاة أو بالمكنسة الكهربائية.





2- قم بتنظيف أسفل المقاعد والتخلص من الأتربة العالقة بسجاد السيارة عن طريق الفرشاة، ثم قطعة قماش جافة.





3- بالماء والصابون وقطرات من الخل، قم بغسل «الدواسة» جيدًا والتأكد من نظافتها.





4- استعين بمعطر الجو واستخدمه لتعطير السيارة وخاصة أسفل المقاعد لإعطائها رائحة مميزة اثناء القيادة والتخلص من رائحة الأتربة نهائيًا.





5- قم بتجفيف «الدواسات» بقطعة قماش جافة، ثم أعيدها لمكانها مرة أخرى.





اترك 6-اترك السيارة لتجف في الشمس قليلًا.



