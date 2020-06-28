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سيارات

«بدل ما تروح المغسلة».. طريقة سحرية لتنظيف دواسات السيارة

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:32 م
«بدل ما تروح المغسلة»..
«بدل ما تروح المغسلة».. طريقة سحرية لتنظيف دواسات السيارة
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منة الله عبد الحميد
«الدواسة» من أكثر الأشياء التي يتراكم عليها الأتربة، كما أنها عرضة لجمع الفيروسات والميكروبات في السيارة، وهي علامة تعكس نظافة مالك السيارة. 

نظافة السيارة من الداخل تعطي الشعور بالراحة أثناء القيادة، لذلك يقدم موقع «صدى البلد» الإخباري طريقة سحرية لتنظيف «دواسة السيارة» بخطوات سهلة وبسيطة لتفادى تراكم الأتربة.

1- قم بإزالة «الدواسة» من مكانها، واحرص على تنظيفها جيدًا سواء بالفرشاة أو بالمكنسة الكهربائية. 

2- قم بتنظيف أسفل المقاعد والتخلص من الأتربة العالقة بسجاد السيارة عن طريق الفرشاة، ثم قطعة قماش جافة. 

3- بالماء والصابون وقطرات من الخل، قم بغسل «الدواسة» جيدًا والتأكد من نظافتها. 

4- استعين بمعطر الجو واستخدمه لتعطير السيارة وخاصة أسفل المقاعد لإعطائها رائحة مميزة اثناء القيادة والتخلص من رائحة الأتربة نهائيًا. 

5- قم بتجفيف «الدواسات» بقطعة قماش جافة، ثم أعيدها لمكانها مرة أخرى. 

6- اترك السيارة لتجف في الشمس قليلًا. 

7- استخدم هذه الخطوات في غسيل الدواسات أسبوعيًا لتجنب الفيروسات والميكروبات.
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