بـ 7 كلمات من نار.. هنا الزاهد تتضامن مع يوسف الشريف.. شاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام من خلال خاصية الاستوري.





وظهر فى الصورة الفنان يوسف الشريف وقد أعلنت تضامنها مع تصريحاته الاخيرة حول الاشتراطات التي يضعها في أعماله.





وكتبت على الصورة قائلة: "من اكتر الناس المحترمة اللى اشتغلت معاهم".













وكان أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.





وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.