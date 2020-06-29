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تعليم

بدء تصحيح العينة العشوائية لامتحان اللغة الانجليزية في كنترولات الثانوية العامة .. اليوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 01:02 ص
كنترولات الثانوية
كنترولات الثانوية العامة
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ياســـمين بدوي
تبدأ كنترولات الثانوية العامة ابتداءا من اليوم الاثنين الموافق 29 يونيو 2020 ، في أعمال تقدير درجات امتحان اللغة الإنجليزية ، الذي أداه طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي.

وأوضح الدكتور رضا حجازي رئيس عام امتحانات الثانوية العامة 2020 ، أن الوزارة تركت كراسات الامتحان فترة كافية لا تقل عن 3 ايام قبل بدء التصحيح ، ليتم التأكد من تعقيم الاوراق والقضاء على اي احتمالية لوجود لفيروس كورونا عليها ،  حرصًا على سلامة المقدرين، مؤكدًا أن الوزارة هدفها حفظ حقوق الطلاب ومراعاة مصلحتهم.


وقال حجازي : سوف يتم اعتماد نموذج الإجابة بعد الانتهاء من تصحيح العينة العشوائية التي سوف تبدأ اليوم الاثنين .

وكانت قد ردّت اللجنة الفنية لواضعي امتحان مادة اللغة الإنجليزية الذي أداه طلاب الثانوية العامة الخميس الماضي، على كافة النقاط التي أثارت الجدل بين الطلاب على السوشيال ميديا بعد الامتحان.

حيث قالت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان: إن سؤال قطعة الفهم في اختبارات اللغة الإنجليزية، من الطبيعي أن تجد تلك القطع كلمتين أو ثلاث من خارج المنهج، مؤكدًا أنها تعتمد على مهارة التوقع للطالب، التي يتم استنتاجها من سياق القطعة بالكامل.

وأكدت اللجنة الفنية لواضعي الامتحان أنها تناقشت مع مشرفين عموم التقدير لمادة اللغة الإنجليزية على مستوى الجمهورية، حول بعض النقاط الخاصة بالامتحان والتي منها سؤال القطعة (passage)،و قالت اللجنة أن القطعة منقولة من موقع دولي (نشرت عام 2012) وتم إجراء تعديلات واختصارات عليها بما يتوافق مع معايير ومواصفات الامتحان، فضلًا عن تغيير الأسئلة التي جاءت عليها (رابط الموقع: http://aptitudetests4me.com/Passage_389.html)

كما تناقشت اللجنة في السؤال الخاص (A.Vocabulary and structure) بشأن إجابة السؤال (Irreliable)، وأكدت اللجنة أنه الإجابة صحيحة وفقًا للقاعدة التي تنص على  use “ir” for (words starting with "r"، وأوضحت أن الكلمة تستخدم في اللغة الإنجليزية بنفس معنى كلمة (Unreliable) وتم عرض ذلك في أكثر من قاموس، وتم مناقشة سؤال الفكرة الرئيسية للقطعة ولا يوجد عليها خلاف.

وكان قد اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، نتيجة تقدير العينة العشوائية لأوراق إجابة مادة اللغة العربية بامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2019/2020 (الدور الأول).

وقال الدكتور رضا حجازى نائب الوزير لشئون المعلمين رئيس عام امتحان الثانوية العامة، إن نتيجة تصحيح العينة العشوائية لمادة اللغة العربية، البالغ عددها 23 آلاف و714 ورقة، أسفرت عن نجاح 22621 طالب/طالبة بنسبة نجاح 95.4%.

وأضاف حجازى، إن 112 طالب/طالبة حصلوا على الدرجات النهائية، مقسمين كالتالي: 91  طالب/طالبة من المدارس الرسمية، 5 طلاب مدارس بمصروفات، 16 طالب/طالبة منازل، كما حصل 6606 طالب/طالبة (بنسبة 29.20% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 90% إلى 100%، وحصل 5598 طالب/طالبة بنسبة 24.75% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 80% إلى أقل من 90%، وحصل 4927 طالب/طالبة (بنسبة 21.78% من إجمالي العينة العشوائية) على نسبة نجاح من 70% إلى أقل من 80%.
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