أحمد موسى: مصر دفنت المخطط التركي القطري الإخواني فى 30 يونيو.. فيديو

أشاد الإعلامي أحمد موسى، بإجراءات تطوير ميدان التحرير، مشيرا إلى أن الدولة المصرية تهتم بتطوير الميادين الكبرى مثل التحرير والرماية .





وقال موسى خلال برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «ميدان الرماية أيضا خضع للتطوير بشكل مختلف»، مردفا «البلد بتشتغل مفيش حاجة بتعطلنا، إحنا دفنا الإخوان إيه اللي هيعطلنا يعني».





وتابع «ما فعلناه ضد الإخوان أنقذ وطنا بأكمله، مردفا «لا نعرف حتى هذه اللحظة الأمريكان وقت إدارة أوباما كانوا عاوزين من مصر أيه».





ولفت إلى أن ما تم في 30 يونيو هو تحرير مصر من الاحتلال الإخواني وتم دفن المخطط التركي القطري المشترك مع الديموقراطيين وإدارة أوباما في أمريكا.





وأكد موسى، أن أيام 30 يونيو لا تنسى لأنها أنقذت الوطن حيث إنها جعلت مصر تختلف عن الدول الأخرى المحيطة من عدة نواحي أهمها الجانب الأمني.





واشار إلى أن المواطنين كان لديهم رغبة النزول بالملايين للتخلص من الإخوان.



