الجيش الليبي: ميليشيات الوفاق تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول إلى الهلال النفطي

قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري إن الميليشيات تحاول تنفيذ مخطط أردوغان للوصول إلى منطقة الهلال النفطي.









وأضاف المسماري في تصريحات نقلتها "سكاي نيوز" أن الجيش الوطني الليبي عزز انتشاره سعيا لحماية المنشآت النفطية الليبية.









كانت طائرات الجيش الليبي قصفت اليوم الأحد، مواقع تابعة لمليشيات الوفاق والمرتزقة الذين جلبهم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى صحراء الشويرف.









وبحسب "العربية"، استهدفت الغارات آليات عسكرية تحمل مسلحين تابعين لمليشيات الوفاق بالقرب من مدينة الشويرف، جنوب غرب ليبيا.







