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فن

شاهد.. رد قوي من رضوى الشربيني على الجدل المثار حول يوسف الشريف

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:07 م
صدى البلد
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مريم عزت
نشرت الإعلامية رضوى الشربينى, عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة تتضامن فيها مع الفنان يوسف الشريف, بعد تصريحاته الأخيرة . 

وكتبت رضوى الشربيني قائلة: " فنان محترم وعنده مبادئ، وله فكره اللى هو حر فيه، هو حر فيه، لا اجبر حد إنه يعمل زيه ولا اجبر حد انه يتفرج عليه #يوسف_الشريف".

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وكان أثار الفنان يوسف الشريف حالة من الجدل الواسع بسبب بعض الآراء التي صرح بها عن معتقداته والقيود التي يضعها لنفسه في أعماله منها رفض القبلات و الاحضان و المشاهد الساخنة.

وقال يوسف الشريف، إنه يضع ضوابط في عمله منذ 10 سنوات أو أكثر، ويقوم بكتابتها في عقود أعماله، بأنه يرفض المشاهد الساخنة، والقُبلات، وغيرها، لافتًا إلى أنه له مطلق الحرية في ذلك طالما أنه لا يضر غيره.


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