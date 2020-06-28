حينما تلتقى الاتصالات بالعقارات لتطوير البنية التكنولوجية.. تفاصيل جديدة





تنص الاتفاقية على تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة والحلول الذكية التي تهدف إلى تحويل المشروع الى مجمع ادارى رقمي متكامل لتسهيل تعاملات الاتصال وهو ما جاء في إطار حرص شركة اتصالات مصر على تقديم تجربة اتصال مميزة بسرعات فائقة وجودة غير مسبوقة.





تتمثل تلك الخدمات في تزويد جميع الوحدات بخدمات الأنترنت وخدمات الهاتف الثابت "الصوتية والرقمية" التقليدية والمتطورة والتي تشمل خدمات الربط الشبكي الافتراضي المحلي والدولي VPN وIVPN ما يضمن حماية المعلومات ذلك بالإضافة إلى مركز البيانات، والحوسبة السحابية.





وفى هذا الإطار علق المهندس حازم متولي – الرئيس التنفيذي لشركة اتصالات مصر قائلًا: "نحتفل اليوم بإبرام اتفاقية مع واحدة من كبرى شركات التطوير العقاري والذي جاء متوافقا مع رؤية مصر 2030 للتحول الرقمي فيما يخص التطوير العقاري، حيث تسعى شركة اتصالات مصر لفتح افاق جديدة في مجال المدن الذكية والمجتمعات الرقمية.





مضيفا أن التعاون جاء مؤكدا على استراتيجية الشركة لتفعيل نموذج المشغل الرقمي المتكامل اعتمادا على بنيتها التحتية التي تعتبر الأفضل في السوق المصرية. الأمر الذي يعكس حرص الشركة على نقل التجارب العالمية الناجحة للسوق المصري لتلبية احتياجات مختلف العملاء من خلال الاعتماد على أحدث التكنولوجيات التي تمتلكها."





ومن جانبه، صرح المهندس محمد هاني العسال – الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر إيطاليا العقارية قائلا: "نفخر بالتعاون مع شركة اتصالات مصر لتكون المزود الرئيسي لجميع الخدمات التكنولوجية داخل مشروع كايرو بيزنس بارك، ونسعى من خلال تلك الشراكة إلى تقديم مجمع إداري رقمي متكامل والاستجابة لاحتياجات العملاء المتزايدة وتوفير متطلبات السوق العقاري المصري على أفضل المعايير العالمية.





كما نحرص في مشروع كايرو بيزنس بارك على توفير أكبر قدر من المرافق والخدمات التي تتناسب وتساعد على خلق بيئة عمل تحفز الإنتاجية ونمو الأعمال باستثمارات تصل إلى 1,5 مليار جنيه مصري في 42 مبنى إداري على مساحة 18 فدان"

أعلنت شركة اتصالات مصر تعاونها مع شركة مصر إيطاليا العقارية لتطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات المتطورة والحلول الذكية في الاتصالات والإنترنت تعمل على توفير وتسهيل الاتصال داخل مشروع كايرو بيزنس بارك، أول مجمع إداري متكامل، في القاهرة الجديدة.