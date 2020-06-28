حافظوا على نفسكم وبلدكم.. رسالة عاجلة من لميس الحديدي للمواطنين

قالت الإعلامية لميس الحديدي أن التزام الناس بالضوابط الاحترازية التي وضعتها الدولة بعد قرار الفتح الاقتصادي وتعليق حظر التجوال لازال متوسطًا، مضيفة أن نسبة من الناس بدأت في عدم إرتداء الكمامات وبدأت المواصلات تزدحم بالاضافة إلى قيام بعض المقاهي البلدي بعدم الالتزام بنسبة 25% التي أقرها مجلس الوزراء.





وتابعت الحديدي ، عبر برنامجها القاهرة الان، المذاع على فضائية العربية الحدث، أنه :"المقلق هنا إن ده أول يومين عقب الفتح، لكن السؤال هتساعدونا نكمل في فتح الاقتصاد، ولا هتكملوا في إهمال الاجراءات الاحترازية، موجهة حديثها للمواطنين، :"حافظوا على أنفسكم وعلى بلدكم، نتمنى أن لا نعود للإغلاق بسبب عدم اكتراث الناس بالاجراءات الاحترازية كورونا لازال موجودًا ويجب علينا أخذ الحذر والحيطة".





وأكملت أنه :"الميكروباصات بدأت تهمل الاجراءات الاحترازية ونطالب بتشديد الاجراءات عبر كمائن رقابية " وقالت " المفروض حذركم يزيد مع الفتح خاصة الشباب واقول لهم لاتعتمدوا على مناعتكم وخافوا على أسركم" .



