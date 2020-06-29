أسعار العملات العربية اليوم



وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.87 جنيه للشراء و 52.64 جنيه للبيع.



ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.60 جنيه للشراء 42.96 جنيه للبيع.



وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.39 جنيه للشراء و22.83 جنيه للبيع.



وسجل الريال العمانى 40.86 جنيه للشراء و 42.08 جنيه للبيع.

