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اقتصاد

أسعار العملات العربية اليوم

الإثنين 29/يونيو/2020 - 06:01 ص
عملات عربية
عملات عربية
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آمنة عبدالعظيم
ننشر أسعار صرف العملات العربية مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الاثنين 29 يونيو 2020 وفقا لاخر تحديث للبنك الأهلى المصرى.

وسجل سعر صرف الريال السعودى مقابل الجنيه 4.20 جنيه للشراء و 4.31 جنيه للبيع .

وبلغ سعر صرف الدرهم الاماراتى مقابل الجنيه 4.36 جنيه للشراء و4.41 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدينار الكويتى نحو 49.87 جنيه للشراء و 52.64 جنيه للبيع.

ووصل سعر صرف الدينار البحرينى مقابل الجنيه المصرى نحو 41.60 جنيه للشراء 42.96 جنيه للبيع.

وبلغ سعر صرف الدينار الاردنى 22.39 جنيه للشراء و22.83 جنيه للبيع.

وسجل الريال العمانى 40.86 جنيه للشراء و 42.08 جنيه للبيع.
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