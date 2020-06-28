اللجنة العلمية لكورونا: لم ننتصر على الفيروس وقررنا التعايش بمحاذير

قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن تراجع أعداد الإصابات أمس يشعرنا بالأمان ولكن لا يمكننا الاستناد إلى هذه المؤشرات في تصرفاتنا.





وأضاف "حسني"، في مداخلة هاتفية ببرنامج القاهرة الان المذاع على فضائية "العربية الحدث" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، "مازلنا في مرحلة الحذر الشديد، ولا يمكن أن تكون أعداد يوم هي الحاكمة في تصرفاتنا"، مشيرًا إلى أن أعداد ما بعد فتح الاقتصاد المصري وعودة الحياة لا تمكن قراءتها إلا بعد مرور أسبوعين وهو عمر حضانة الفيروس.





وتابع حسني "أقول للناس والشعب المصري نحن لم ننتصر على الفيروس لكن قررنا التعايش بمحاذير شديدة أساسها وعي المواطن لكن إذا فقد المواطن وعيه في أي لحظة سنفقد هذه المحاذير".



