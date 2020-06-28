ضمن قائمة للمفوضية الأوروبية.. مجدي يوسف: مصر بين 5 دول عربية يصلح السفر منها وإليها ..فيديو

قال مجدي يوسف مراسل صدى البلد، إن المفوضية الأوروبية ستصدر لائحة بالدول التي يصلح السفر منها وإليها وفقا لدرجة الوباء.





وتابع خلال مداخلة هاتفية من العاصمة البلجيكية بروكسل مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد، أن القائمة الأولية التي تم إلغائها بعد تسريبها كانت تضم 5 دول عربية وهي: مصر والجزائر والمغرب وتونس ولبنان.





وأشار مجدي يوسف مراسل صدى البلد، إلى أن تركيا مستبعدة من التقييم ما يعني أن معظم السائحين الأوروبيين سيتجهون لمصر، مردفا أن اللائحة سيتم النظر فيها كل أسبوعين.





وأكد أنه سيتم السماح للمصريين الموجودين في بلجيكا بالسفر لقضاء أجازة في مصر ومن ثم العودة مجددا ، مؤكدا أن نسبة البطالة ارتفعت في بلجيكا متجاوزة نسبة الـ 20 %.