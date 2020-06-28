خطة اتحاد الكرة لعودة الدوري والموعد النهائي.. فيديو

كشف الاعلامي ابراهيم فايق عن سيناريو والخطة التي تعمل عليها اللجنة الخماسية لانطلاق بطولة الدوري الممتاز.





وقال فايق خلال تصريحاته على فضائية اون تايم سبورت في برنامج جمهور الثالثة، إن الأهلي يبدأ والزمالك بمؤجلاتهم يوم 7 و8 أغسطس، ولن تكون هذه بداية البطولة.





ومن المقرر أن يبدأ الدوري في موعد 10 او 11 أغسطس، وهذا كلام نهائي.





وأضاف فايق يستحيل أن يخرج استئناف بطولة الدوري، عن هذه المواعيد وهذا كلام نهائي لا رجعة فيه.





وتابع فايق: أن لا يوجد أي نادي قرر رسمياََ عدم استكمال بطولة الدوري الممتاز وذلك يجعل الجميع يتحدث أن الدوري مستكمل بحضور جميع الأندية.



