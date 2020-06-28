AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عداد كورونا.. الصحة: 65188 مصابا.. و1753 شفاء.. و2789 حالة وفاة

الأحد 28/يونيو/2020 - 10:23 م
هالة زايد وزيرة الصحة
هالة زايد وزيرة الصحة
Advertisements
محمد غالي
أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم، الأحد، عن خروج 400 متعافٍ من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 17539 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1265 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 81 حالة جديدة.


وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 65188 حالة من ضمنهم 17539 حالة تم شفاؤها، و 2789 حالة وفاة.


وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عداد كورونا.. الصحة: 38284 مصابا .. 10289 حالة شفاء.. 1342 وفاة

شفاء 11529.. الصحة: ارتفاع جديد فى حالات التعافى من فيروس كورونا

عداد كورونا فى مصر .. 46289 مصاب.. 12329 شفاء.. 1672 وفاة

عداد كورونا.. الصحة: 52211 مصابا.. و13928 حالة شفاء.. و2017 وفاة

شفاء 15535.. ارتفاع جديد في عدد المتعافين من كورونا وخروجهم من العزل

الصحة: تسجيل 1569 حالة إيجابية بـ فيروس كورونا.. و83 وفاة

ترشيحاتنا

تعرف على قرعة دور نصف النهائي لبطولة كأس الاتحاد الإنجليزي

من داخل طائرته.. محمد رمضان يشارك متابعيه بصورة جديدة

الخميس بدلا من منتصف الأسبوع .. الحكومة تستحدث نظاما جديدا بشأن الإجازات الرسمية

خالد الغندور يعلن موعد ظهوره من جديد على قناة الزمالك ويوجه رسالة للأهلي

مراقب ثانوية عامة يتعرض للتهديد بالسلاح لالتزامه بمنع الغش.. والجهات الأمنية تضبط المتهمين

خالد الغندور عن تنازل تركي آل الشيخ عن قضاياه ضد الأهلي: قرار رائع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تناولها فورا .. 5 أطعمة تحميك من الإصابة بالتهاب المفاصل

بمكياج جريء.. إنجي المقدم تخطف الأنظار بـ لوك جديد

للمبتدئين.. 3 سيارات هاشتباك مريحة وسعرها من 45 إلى 100 ألف جنيه