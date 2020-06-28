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تحقيق موسع .. وزير التعليم: منح درجة سؤال الديناميكا كاملة لكل الطلاب..فيديو

الأحد 28/يونيو/2020 - 11:16 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن هناك قرارات إدارية تم اتخاذها لكل الفريق المسئول عن وضع ومراجعة امتحان الديناميكا وهذه القرارات ستكون عنيفة .


وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن ما حدث في الامتحان حالة نادر ولن نسمح بهذا الخطأ في امتحان ذو اهمية كبيرة


وأوضح طارق شوقي ، أن هذا السؤال عليه درجة واحدة وجميع الطلاب سيأخذون الدرجة كاملة مؤكدا ان هذه غلطة كبيرة تستدعي تحقيق موسع .

وتابع : عدد الطلاب في التعليم الفني أكثر من التعليم العام ويصل عددهم إلى 750 الف طالب وقاموا بالامتحانات دون اى مشكلة .


واستكمل :  التنظيم الخاص للتعامل مع كورونا في امتحانات الثانوية العامة اصبح منضبط تماما ونتلقى تقارير لحظية قبل بداية الامتحانات.


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