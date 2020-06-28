تحقيق موسع .. وزير التعليم: منح درجة سؤال الديناميكا كاملة لكل الطلاب..فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن هناك قرارات إدارية تم اتخاذها لكل الفريق المسئول عن وضع ومراجعة امتحان الديناميكا وهذه القرارات ستكون عنيفة .









وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن ما حدث في الامتحان حالة نادر ولن نسمح بهذا الخطأ في امتحان ذو اهمية كبيرة









وأوضح طارق شوقي ، أن هذا السؤال عليه درجة واحدة وجميع الطلاب سيأخذون الدرجة كاملة مؤكدا ان هذه غلطة كبيرة تستدعي تحقيق موسع .





وتابع : عدد الطلاب في التعليم الفني أكثر من التعليم العام ويصل عددهم إلى 750 الف طالب وقاموا بالامتحانات دون اى مشكلة .









واستكمل : التنظيم الخاص للتعامل مع كورونا في امتحانات الثانوية العامة اصبح منضبط تماما ونتلقى تقارير لحظية قبل بداية الامتحانات.







