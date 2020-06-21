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وزير التربية والتعليم يكشف طريقة التعامل مع حالات ارتفاع درجات الحرارة والغش .. فيديو

الأحد 21/يونيو/2020 - 11:47 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
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إبراهيم القادري
قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن هناك طبيبا متواجدا في المدارس بالإضافة إلى تواجد غرفة عزل ولجنة عزل في كل مدرسة  .



وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الطالب الذي يكون درجة حرارته عالية لا نقوم بحرمة من الامتحان ولكننا نحسب لذلك ويجلس منفردا لحين الانتهاء من الامتحان وبعد الامتحان ينقل إلى المستشفى للاطمئنان عليه.




وأوضح طارق شوقي ، ان الطالب اذا تأكدت إصابته بفيروس كورونا لا يكمل الامتحانات ويدخل الدور الثاني دون أي فقد في الدرجات .


وتابع : ان حالات الغش التي تم ضبطها  عن طريق مباحث الإنترنت وصلت إلى 9 حالات فردية وتم التعامل معهم بالإضافة إلى فصل جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان في اللجان التي حدث بها الغش .


واستكمل : أن جمهورية مصر العربية بها 650 ألف لجنة امتحانات ثانوية عامة واكد علي انه لم يحدث تسريب للامتحان نهائيا .

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