وزير التربية والتعليم يكشف طريقة التعامل مع حالات ارتفاع درجات الحرارة والغش .. فيديو

قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ، إن هناك طبيبا متواجدا في المدارس بالإضافة إلى تواجد غرفة عزل ولجنة عزل في كل مدرسة .













وأضاف طارق شوقي خلال مداخلة هاتفية في برنامج الحكاية المذاع علي قناه ام بي سي مصر ، أن الطالب الذي يكون درجة حرارته عالية لا نقوم بحرمة من الامتحان ولكننا نحسب لذلك ويجلس منفردا لحين الانتهاء من الامتحان وبعد الامتحان ينقل إلى المستشفى للاطمئنان عليه.

















وأوضح طارق شوقي ، ان الطالب اذا تأكدت إصابته بفيروس كورونا لا يكمل الامتحانات ويدخل الدور الثاني دون أي فقد في الدرجات .









وتابع : ان حالات الغش التي تم ضبطها عن طريق مباحث الإنترنت وصلت إلى 9 حالات فردية وتم التعامل معهم بالإضافة إلى فصل جميع الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان في اللجان التي حدث بها الغش .









واستكمل : أن جمهورية مصر العربية بها 650 ألف لجنة امتحانات ثانوية عامة واكد علي انه لم يحدث تسريب للامتحان نهائيا .



